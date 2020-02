Gemeente Schaarbeek reageert terughoudend op verhuis van opvangcentrum migranten: “Buurtbewoners zelfs niet op de hoogte gebracht” JCV

07 februari 2020

08u32 0 Brussel Het Brusselse opvangcentrum voor migranten verhuist van de Porte d’Ulysse in Haren naar een gebouw aan Leuvensesteenweg in Schaarbeek, vlak bij het Meiserplein. Dat heeft de Brusselse regering beslist. De gemeente Schaarbeek reageert alvast terughouden. “Voor ons OCMW en voor de politie is dit moeilijk te beheren.”

Het opvangcentrum huist nu in een verlaten kantoorgebouw aan de Haachtsesteenweg in Haren. Dat onderkomen was sowieso tijdelijk want op termijn moet daar de nieuwe opleidingsschool komen voor de Brusselse hulpdiensten.

Daarom besliste de Brusselse regering nu om het centrum te verplaatsen naar de vroegere gebouwen van Be-tv, in de buurt van het Meiserplein. Volgens het kabinet van minister voor Bijstand aan Personen, Alain Maron (Ecolo), moet de verhuis in de komende weken worden voorbereid. Het gebouw moet ook klaargemaakt worden voor de opvang.

Mehdi Kassou, coördinator van het burgerplatform dat het opvangcentrum beheert, maakt zich sterk dat op de nieuwe locatie minimum hetzelfde aantal mensen kunnen worden opgevangen. Dat komt neer op maximaal 450 mensen. Recent werd het aantal plaatsen in Haren nog met 100 opgetrokken.

De gemeente Schaarbeek reageert alvast terughoudend. “De gemeente neemt akte van de beslissing, maar heeft geen enkele beslissingsmacht in dit dossier”, klinkt het in een persbericht. “Zowel onze politiezone als ons OCMW zijn al sterk belast. We moeten ook luisteren naar de bezorgdheden van de bewoners, die zelfs niet geïnformeerd werden.”

Voorwaarden

De gemeente benadrukt dat dit slechts een tijdelijke oplossing kan zijn. In het gebouw aan de Leuvensesteenweg zou immers een commissariaat en de generale staf van de politiezone ondergebracht worden. Burgemeester Cécile Jodogne (Défi) vraagt ook dat er versterking komt voor het OCMW en de politiezone voor de verhuis effectief doorgaat. De gemeente wil ook dat een firma instaat voor de veiligheid in het gebouw. “Schaarbeek is een gastvrije gemeente”, zegt burgemeester Cécile Jodogne (Défi). “Maar we verwachten wel van het Gewest dat ze snel een informatiesessie opzet met de omwonenden. Het Gewest moet ook een aantal voorwaarden vervullen, voor het gebouw gebruikt kan worden.”

De reactie van de gemeente is opvallend omdat Jodogne haar partijgenoot Bernard Clerfayt vervangt als burgemeester. Die is namelijk minister in dezelfde Brusselse regering die net besliste het opvangcentrum te verhuizen. Ook haar coalitiepartner in de gemeenteraad Ecolo/Groen, reageert voorzichtig. “De gemeente, het gewest en het Burgerplatform moeten vanaf morgen de handen uit de mouwen steken om de opvang én het samenleven tussen iedereen te garanderen”, klinkt het. “We moeten La Porte d’Ulysse ontvangen én de rust van buurtbewoners garanderen.”

De verhuis van het centrum zou aan het einde van de lente plaatsvinden.