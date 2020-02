Gemeente Schaarbeek legt Net Brussel belasting op voor gebrekkige vuilnisophaling mvdb

03 februari 2020

13u45

Bron: Belga 0 Brussel Schaarbeek gaat Net Brussel, de vuilnisophalingsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een belasting opleggen. Reden? Het huisvuil in meerdere straten van de dichtbevolkte Brusselse gemeente is afgelopen zaterdag niet opgehaald en het gemeentebestuur is hierover niet ingelicht. “ Deze situatie doet zich te vaak voor", klinkt het bij schepen van Openbare Netheid Deborah Lorenzino (DéFI).

Het was een moeilijke week voor de vuilnisophaling van Net Brussel. Na de nationale stakingsactie van vakbond ABVV was de ophaling van de vuilniszakken al verstoord op dinsdag en ook op donderdag en vrijdag was er hinder door een spontane staking, toen van vakbond VSOA. Nu blijkt dat er ook zaterdag geen huisvuil werd opgehaald, met name in Schaarbeek.



"Net als de inwoners waren we erg verrast door deze situatie, die in een dichtbevolkte gemeente als Schaarbeek onmiddellijk voor een enorme chaos zorgt. Wij zijn op geen enkele manier ingelicht geweest door Net Brussel en wij hebben hen bijgevolg in gebreke gesteld om zo vlug mogelijk een inhaalronde te organiseren om dit huisvuil op te halen", zegt schepen Lorenzino.



Doordat een reactie van Net Brussel uitbleef, heeft de gemeentelijke netheidsdienst zelf de ophaling van de witte zakken uitgevoerd op de voornaamste wegen en de handelskernen. Een team van negen arbeiders met drie voertuigen verzamelde vanaf 7 uur de vuilniszakken. Als gevolg heeft de gemeente Schaarbeek beslist om Net Brussel te belasten op basis van het belastingsreglement op openbare vervuiling.

