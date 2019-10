Gemeente Schaarbeek gaat veranda van café La Couronne afbreken JCV

03 oktober 2019

17u51 0 Brussel De veranda van het bekende café La Couronne op de Rogierlaan in Schaarbeek moet tegen de vlakte. Dat heeft de gemeente Schaarbeek beslist. De gemeente ligt al een hele tijd overhoop met de eigenaar van het illegaal geplaatste bouwwerk.

De zaak over de veranda sleept al sinds 2002 aan. Het gevaarte werd immers gebouwd zonder vergunning. Volgens de gemeente hindert het de voetgangers op de Rogierlaan, zeker mensen met een kinderwagen of in een rolstoel.

Op Nieuwjaar in 2017 gingen veranda en café in vlammen op. De eigenaar diende daarop een aanvraag voor een vernieuwde veranda in, maar die werd door de gemeente geweigerd. Dat hield de eigenaar echter niet tegen om toch een nieuwe, nog grotere versie, neer te poten.

De gemeente onderneemt nu maatregelen. De eigenaar zal in gebreke worden gesteld en de veranda moet tegen de vlakte, zegt schepen van Stedenbouw Frédéric Nimal. “We hebben verschillende keren rond de tafel gezeten met de eigenaar, zijn advocaat en zijn architect”, aldus Nimal. “Elke keer is hij eraan herinnerd dat de veranda afgebroken moet worden, maar hij dacht duidelijk dat hij onze vragen kon negeren.”

Nu de heraanleg van de MIVB-halte Wijnheuvelen voor de deur staat, moet de veranda zeker afgebroken worden. Daar was ophef over ontstaan op sociale media, maar de gemeente zet door. “De stedenbouwkundige regels gelden voor iedereen”, zegt Nimal. “Straffeloosheid kunnen we niet tolereren. Bovendien is het bouwwerk een gevaar voor de verkeersveiligheid en we gaan niet wachten op het eerste ongeval om actie te ondernemen.