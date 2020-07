Gemeente Molenbeek plant nieuw wijk- en sportcentrum aan Weststation JCV

03 juli 2020

15u13 0 Brussel De gemeente Sint-Jans-Molenbeek zal een nieuw sport- en wijkcentrum bouwen aan het Weststation. Dat moet in 2023 klaar zijn en het buurtleven nieuw leven inblazen.

Het centrum wordt gebouwd op de site van het voormalig restaurant ‘Pythagoras’ op de hoek van de Rooverelaan en de Joseph Baecklaan. “Deze locatie bevindt zich in een belangrijke perimeter waar momenteel weinig aanbod is en heeft daarom als doel het aantal voorzieningen voor buurtbewoners te vergroten”, zegt schepen Jef Van Damme (Sp.a).

Het gebouw zal lokalen hebben voor verenigingen, een omnisportzaal, polyvalente zalen en een horecaruimte. Daarnaast zullen er ook gemeenschappelijke publieke ruimtes binnen en buiten zijn en een gedeelde moestuin op het dak van het gebouw.

De werken starten in het najaar van 2021 en in 2023 zou het wijkcentrum volledig af en toegankelijk moeten zijn. Met het project is een budget van net geen 5 miljoen euro gemoeid.