Gemeente Molenbeek heeft actieplan klaar voor oudejaarsavond SHVM

17 december 2019

18u47

Bron: Bruzz, Belga 1 Sint-Jans-Molenbeek De Brusselse gemeente Molenbeek wil een rustige oudejaarsavond tegemoet gaan, en daarom heeft burgemeester Catherine Moureaux een actieplan klaar om rellen en losbandigheden te vermijden.

De afgelopen twee jaar was oudejaarsavond in Molenbeek op zijn zachtst gezegd een bewogen avond: auto’s werden in brand gestoken en winkels werden geplunderd. Dat moet dit jaar vermeden worden, en dus werd er door het gemeentebestuur een actieplan opgesteld dat zich op drie pijlers focust.

Om repressief te werk te gaan sluit de gemeente Molenbeek zich aan bij het crisiscentrum op gewestelijk niveau door een officier van politiezone Brussel-West af te vaardigen. Maar daarnaast installeert de politiezone ook een lokaal beheerscentrum.

Maatregelen

Op gebied van preventie zijn er drie belangrijke maatregelen die voor een rustige nieuwjaarsnacht moeten zorgen: de gemeenschapswachters voeren een sensibiliseringscampagne om voetzoekers en vuurwerk tegen te gaan, losstaande voorwerpen die in brand gestoken kunnen worden, zoals vuilnisbakken en -containers, worden verwijderd en de aanwezigheid van sociale werkers en gemeenschapswachters wordt versterkt.

Tot slot wordt er ook ingezet op de snelle interventie van de veiligheidsdiensten. Met oudejaarsavond zal er op het terrein een interventieteam zijn die met aangepaste voertuigen en materiaal alle zaken die uit de hand lopen zo snel mogelijk in de kiem kunnen smoren. Er zal ook de hele avond een tweede team stand by zijn.