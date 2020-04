Gemeente koopt herbruikbaar mondmasker voor elke Tervurenaar JCV

27 april 2020

16u05 4 Brussel De gemeente Tervuren zal 25.000 herbruikbare mondmaskers kopen en verdelen onder de bevolking. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist.

De mondmaskers zijn stoffen exemplaren met drie lagen. Ze zijn wasbaar en kunnen zowel door kinderen als volwassenen gedragen worden. “Aangezien veiligheid en betrouwbaarheid de hoogste prioriteit hebben, is gekozen voor een type mondmasker en een leverancier die goedgekeurd zijn door de Vlaamse overheid”, zo laat de gemeente weten. “Bovendien heeft onze externe preventiedienst een gunstig advies verstrekt.”

De maskers zouden in de week van 11 mei geleverd worden. De diensten van de gemeente zorgen er dan voor dat de exemplaren ook effectief in de brievenbussen van de inwoners belanden. Hoe dat effectief in zijn werk zal gaan, wordt later nog meegedeeld.

De beslissing van de gemeente komt er na de nieuwe aanbevelingen van de nationale veiligheidsraad afgelopen vrijdag. “Nu er meer duidelijkheid is over de exitstrategie, willen wij ook als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid opnemen naar onze inwoners toe”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Een eerste herbruikbaar mondmasker op korte termijn in de bus van elke Tervurenaar leek ons hierbij prioritair te zijn.”