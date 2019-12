Gemeente heeft plannen voor zwembad achter Vorst Nationaal JCV

29 december 2019

11u52 0 Brussel De gemeente Vorst zal onderzoeken of het mogelijk is om een zwembad te bouwen op de Bertelsonsite, achter concerttempel Vorst Nationaal. Een haalbaarheidsstudie moet meer duidelijkheid bieden over de bouw en het financiële plaatje.

Achter Vorst Nationaal ligt nu al een stadion met een atletiekpiste en een voetbalveld. In het ‘kleine sportpaleis’ op het terrein werkt basketbalclub Black Devils Vorst zijn wedstrijden af, terwijl er ook een tennisclub huist.

De gemeente heeft het terrein nu in de gaten als de best mogelijke locatie voor een zwembad, zo weet Bruzz. Vorst heeft al sinds 1983 geen eigen zwembad meer. “We onderzoeken inderdaad of het mogelijk is om een zwembad te bouwen”, bevestigt burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo). “Daarom hebben we een haalbaarheidsstudie gelanceerd. In de eerste plaats kijken we of het mogelijk is om een zwembad te bouwen naast het stadion op de Bertelsonsite. We willen de huidige functies van de site behouden en onderzoeken of het mogelijk is om daar een zwembad aan toe te voegen. Dat zou dan voornamelijk gericht zijn op zwemlessen voor kinderen.”

Een zwembad is een zware investering voor een gemeente, en Roberti wil dan ook bekijken wat daar de mogelijkheden zijn. “Het gaat niet alleen om de investering in het gebouw, maar ook vooral in de werking”, zegt hij. “Deze studie moet ons toelaten om te bekijken of we de nodige middelen hebben voor zo’n project in Vorst.”