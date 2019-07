Gemeente Ganshoren leeft taalwetgeving niet na SZM

31 juli 2019

18u32

Bron: Belga 0 Brussel De gemeente Ganshoren heeft de taalwetgeving tijdens gemeenteraden niet nageleefd. Dat stelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht vast na klachten van N-VA-gemeenteraadslid Karl Vanlouwe. Als een gemeenteraadslid een vraag stelde in het Nederlands dan zou hij een antwoord gekregen hebben in het Frans.

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Ganshoren Karl Vanlouwe diende begin dit jaar twee klachten in tegen het taalgebruik in de gemeenteraad in Ganshoren. Concreet werd er geen vertaling voorzien wanneer een Nederlandstalig gemeenteraadslid een vraag stelde in het Nederlands, en een schepen of de burgemeester daarna antwoordde in het Frans. Ook de documenten van het schepencollege of de uitnodigingen voor de gemeenteraad waren niet volledig tweetalig opgesteld.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht verklaart de klacht als gegrond. “Als een gemeenteraadslid een vraag stelt in het Nederlands, moet hij ook antwoord kunnen krijgen in het Nederlands, en dat was niet gebeurd”, zegt voorzitter Emmanuel Vandenbossche. Ook de processen-verbaal van de collegezittingen moeten in zowel Frans als Nederlands zijn opgesteld, oordeelt de VCT. De uitnodigingen voor de gemeenteraad moet elk gemeenteraadslid dan weer in zijn of haar eigen taal ontvangen.

In een brief aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht die dateert van maart heeft burgemeester Pierre Kompany (cdH) wel al aangegeven dat de vragen en replieken in de gemeenteraden voortaan in beide landstalen zouden gebeuren. Dat de processen-verbaal van het schepencollege niet volledig tweetalig waren opgesteld, zou zijn omdat het ging om agendapunten over Nederlandstalige personen of instanties. Als het punt zowel Nederlandstaligen als Franstaligen betrof, was dat wel het geval, zegt Kompany.

Vanlouwe begrijpt dat antwoord niet: “De burgemeester beweert dat de verslagen van het schepencollege nooit tweetalig zijn, omdat de voertaal Frans is. Welk signaal geeft een burgemeester hiermee aan zijn Nederlandstalige inwoners?”