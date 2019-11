Gemeente Elsene verwijdert 160 graffititags in 2018 SHVM

04 november 2019

18u44

Bron: Bruzz 0 Elsene De gemeente Elsene heeft vorig jaar 160 van haar gebouwen moeten laten reinigen om graffititags te verwijderen, goed voor een totale oppervlakte van 5.000 vierkante meter.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen Nabil Messaoudi (PS) op een vraag van gemeenteraadslid Gautier Calomne (MR). Vorig jaar zijn 160 interventies uitgevoerd om tags van de gemeentelijke gebouwen in Elsene te verwijderen, wat neerkomt op 4.494 vierkante meter. Dat is volgens Messaoudi de helft van de totale oppervlakte die in 2018 gereinigd is. Volgens de schepen van Netheid stijgt het aantal tags elk jaar.