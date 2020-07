Gemeente Anderlecht zet zomerprogramma op met activiteiten JCV

08 juli 2020

11u36 0 Brussel De gemeente Anderlecht biedt de hele zomer lang een resem gratis activiteiten aan voor inwoners die door de coronacrisis niet op vakantie gaan. Het gaat zowel om sport, cultuur als ontspanning.

De gemeente vindt het essentieel dat haar inwoners ondanks de coronacrisis toch van de zomer kunnen genieten. “Het wordt een bijzondere vakantieperiode”, zegt burgemeester Fabrice Cumps (PS). “Hoewel de grenzen geleidelijk opengaan, zullen we niet op een normale manier

kunnen reizen. Met de steun van het schepencollege hebben we een ambitieus programma met activiteiten voor alle leeftijden voorzien in alle wijken, om voor beleving te zorgen in de openbare ruimte en in te zetten op momenten delen en ontspanning.”

Gedurende twee maanden kan je onder meer deelnemen aan workshops kalligrafie, plastische kunsten, slam, schermen, klimmen, hip-hop, circustechnieken en skateboarden. Daarnaast zijn er filmpjes, concerten, straatanimatie en theater. Het hele programma is te volgen via de facebookpagina van de gemeente.