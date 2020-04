Gemeente Anderlecht vordert hotel op om daklozen in op te vangen Wouter Hertogs

05 april 2020

16u07 0 Brussel De burgemeester van de Brusselse gemeente Anderlecht, Fabrice Cumps, heeft een hotel opgevorderd om daklozen op te vangen, zolang de lockdown duurt.

Het opgevorderde gebouw is een voormalig rusthuis dat door de eigenaar is omgebouwd tot een apart hotel. “De keuze om dit gebouw op te vorderen is ingegeven door de indeling van het gebouw, waardoor de bewoners gemakkelijk alleen kunnen worden geplaatst”, klinkt het bij de gemeente. “De noodopvang gaat open op 6 april en zal tijdens de hele crisis open blijven.”

“De accommodatie is geschikt voor hoogstens 30 personen”, zegt Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht. “Zij kunnen over individuele kamers beschikken en maaltijden worden aan de kamers gebracht. Verder is er een buitenruimte die groot genoeg is om veilige interpersoonlijke afstanden te garanderen. Er wordt ook gezorgd voor psychosociaal en medisch toezicht, maar ook voor sociale ondersteuning.”

De coördinatie van de noodopvang gebeurt door de gemeente Anderlecht, met de medewerking van het OCMW van Anderlecht en verenigingen die zich inzetten voor daklozen en met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Sinds 18 maart delen de straathoekwerkers warme maaltijden uit aan daklozen die in Anderlecht verblijven. Daklozen die op het grondgebied van de gemeente verblijven, kunnen tijdens de lockdown nu ook over huisvesting beschikken.