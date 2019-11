Gemeenschappelijk politiereglement voor alle Brusselse gemeentes JCV

20 november 2019

16u44 1 Brussel Er is gemeenschappelijk politiereglement voor alle negentien Brusselse gemeenten. Dat is donderdag voorgesteld na lang overleg door de Conferentie van Burgemeesters.

Het reglement opstellen en goedkeuren nam meerdere jaren in beslag. Het spitst zich toe op de gebieden openbare netheid, openbare veiligheid, openbare rust, groene ruimten, dieren, gemengde misdrijven en stilstaan en parkeren. Het omvat in totaal 122 artikelen.

“De gemeenten kunnen natuurlijk verder hun eigen bijzonderheden toevoegen binnen het eigen politiereglement. Het beheer van een park bijvoorbeeld, of de regelgeving rond taxi’s en limousines in de buurt van een treinstation is voor elke gemeente anders”, stelt Charles Picqué (PS), burgemeester van Sint-Gillis.

De gemeenten zullen niet alleen grotendeels dezelfde regels hebben ze gaan ook camerabeelden delen met elkaar. Voorlopig laat alleen de MIVB nog op zich wachten, al stelt de vervoersmaatschappij alles in het werk om ervoor te zorgen dat dit in de loop van volgend jaar in orde komt.