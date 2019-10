Gele hesjes en klimaatbetogers voeren actie tegen politiegeweld op het Brusselse Albertinaplein Shauny Verheulpen

21 oktober 2019



Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brussel In Brussel houden de gele hesjes en Youth for Climate vandaag een betoging tegen politiegeweld op het Albertinaplein aan de Kunstberg. Een delegatie van de betrokken partijen zal ook een interpellatie voorlezen op de Brusselse gemeenteraad. Er zijn een tweehonderdtal à driehonderdtal mensen op de been.

Niet enkel de gele hesjes en Youth for Climate ondersteunen “United Against Police Violence”, maar ook organisaties uit de sociale en migratiebeweging sluiten zich aan bij het protest dat er komt na het gewelddadige optreden van de politie tijdens de actie van Extinction Rebellion op zaterdag 12 oktober.



Tijdens een interpellatie op de Brusselse gemeenteraad zullen ze een gezamenlijke tekst voorlezen waarin ze hun standpunt duidelijk maken. "Het verhaal dat we willen brengen is hoe we het takenpakket zien van de politie. Het wordt een verhaal tegen de machtspatronen en het sociale contrast in de democratie. De handhaving moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk escalatie is en dat elk individu, ook mensen zonder papieren, wordt beschermd in plaats van aangevallen", vertelt organisator Roeland Ghys.



“Het is niet de bedoeling om rel te schoppen, maar symbolisch actie te voeren. En het gaat niet enkel om het politiegeweld dat werd gebruikt bij de betoging van Extinction Rebellion, maar ook tegen migranten. We willen dat de burgemeester iets onderneemt tegen het politiegeweld”, aldus een manifestant die Extinction Rebellion steunt.



“We willen wel duidelijk maken dat we niet tegen de politie zijn, wel tegen het geweld dat gebruikt wordt. Het is belangrijk om een signaal te geven. De taken van de politie hebben niets te maken met mensen niet naar de wc laten gaan (in eerdere berichten getuigden opgepakte betogers dat ze niet naar het toilet mochten, red.). In onze buurlanden krijgen de mensen ten minste nog de tijd om te vertrekken, hier krijgen ze meteen pepperspray in de ogen. We begrijpen ook dat de politie veel te verwerken krijgt, maar dit kan niet”, klinkt het ook.



Momenteel bevinden de manifestanten zich nog op het Albertinaplein. Vermoedelijk zakken ze straks nog af naar de Grote Markt.