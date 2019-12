Geïntegreerde politie en minister De Crem gedenken 27 overleden agenten SHVM

07 december 2019

15u55 1 Brussel De geïntegreerde politie heeft op zaterdag 7 december de 27 mannen en vrouwen die sinds de politiehervorming in 2001 om het leven kwam herdacht. De plechtigheid werd georganiseerd in aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, de burgemeester van de stad Brussel Philippe Close, de commissaris-generaal van de Federale Politie Marc De Mesmaeker en het hoofd van de politiezone van Brussel Hoofdstad Elsene Michel Goovaerts. Zij betuigden hun steun aan de familieleden, die de ceremonie vanmiddag om 11 uur bijwoonden.

Minister De Crem (CD&V) opende de herdenking, die plaatsvond in het Polis Center in Brussel. “Bij sommige gelegenheden en op sommige plaatsen zijn alleen medeleven, nederigheid en diep respect op hun plaats. En vandaag is een dergelijk moment. Deze herdenkingsceremonie wil in de eerste plaats de politiemensen herdenken die ons de voorbije jaren verlaten hebben tijdens de uitoefening van hun job.”

“Deze ceremonie biedt de kans om stil te staan bij een aantal andere elementen. Eerst en vooral denk ik daarbij aan het politiewerk dat duizenden agenten dagdagelijks uitvoeren en dat steeds meer, dat moeten we toegeven, in steeds meer risicovolle omstandigheden. Ook aan hun partners, echtgenoten, kinderen en familieleden wil ik hier vandaag mijn diep respect betuigen”, klonk het.

Na de toespraak van De Crem werden familieleden uitgenodigd voor een ceremonie aan de achterzijde van het gebouw. De fanfare liet het Belgische volkslied weerklinken aan een gedenkplaat, die er in 2018 werd geplaatst. Burgemeester Close en minister De Crem plaatsten er beiden een bloemenkrans en hielden een moment van stilte.

Wall Of Memory

Later gaf ook commissaris-generaal van de Federale politie Marc De Mesmaker een speech als blijk van medeleven. Dat gebeurde aan de nieuwe ‘Wall Of Memory’, waarop foto’s van overleden agenten een plaatsje kregen. “De aanwezigheid van al deze mensen geeft steun aan de politiefamilie. 7 december, de dag waarop de Geïntegreerde Politie tot stand kwam in 1998, is voor onze familie een heel belangrijke dag en we danken De Crem dan ook voor zijn aanwezigheid. Laten we trots zijn. Laten we altijd aan hun zijde staan: fysiek, door onze acties en beslissingen, maar ook door onze gedachten aan de ‘gevallenen’”, gaf De Mesmaker mee.

De Mesmaker herdacht tijdens zijn toespraak alle agenten individueel, waaronder ook de pas afgestudeerde Kitty Van Nieuwenhuysen (23), die overleed nadat inbrekers haar neerschoten tijdens een patrouille.

Op het einde van de herdenking kregen familie en vrienden de kans om een boodschap achter te laten in het ‘Memorybook’. Dat deden ook vrienden en familie van de 46-jarige Didier Lemince, die op 2 december 2015 tijdens een achtervolging van een autodief bezweek aan een hartaanval. “Het was niet alleen mijn collega, maar ook een goede vriend”, zegt een agente van de politiezone Sambreville. “En het leven gaat door, maar je vergeet hem nooit.”

Ook voor Didiers zoon was het een emotionele dag. “We zijn blij dat er zo veel mensen tijd maken om mijn vader even te herdenken.”