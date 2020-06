Gefilmd geweld tegen politie: vijfde verdachte opgepakt Wouter Hertogs

03 juni 2020

21u55 0 Brussel In het dossier rond het geweld tegen de politie in Anderlecht bij een arrestatie vorige maand, is een vijfde verdachte opgepakt,

De man die vandaag werd opgepakt zou de man zijn die bij de arrestatie, waarvan de politievakbond VSOA een video online zette, een van de betrokken politiemensen vol in het gelaat trapte. De man zal verhoord worden op het parket, dat de man kan voorleiden bij de onderzoeksrechter met het oog op zijn aanhouding.

In totaal zijn in het dossier rond de weerspannigheid in bende nu al vijf verdachten opgepakt. Drie van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en zitten in voorlopige hechtenis. De vierde verdachte, die zichzelf aangaf, werd vrijgelaten onder voorwaarden.