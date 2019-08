Geen wapen gevonden na interventie in Sint-Joost JCV

Bij het incident van dinsdagavond in Sint-Joost-ten-Node is uiteindelijk geen wapen gevonden. Dat laat het parket Brussel weten. Getuigen hadden na een vechtpartij een gewapende man gesignaleerd in de buurt. De twee verdachten die de avond zelf werden opgepakt, zijn weer vrijgelaten.

De lokale politie van de zone Brussel Noord was dinsdagavond rond 19.45 uur opgeroepen voor een vechtpartij in de Rivierstraat. Bij aankomst van de agenten was er van enige vechtpartij niets meer te zien en de verklaringen van de aanwezigen liepen uiteen.

Enkele getuigen zeiden dat ze twee mannen een gebouw hadden zien binnenlopen. Een van die twee zou gezien zijn met een wapen.

De politie stelde daarop een veiligheidszone in en deed beroep op het Bijzonder Bijstandsteam. Dat team ging de betrokken woning binnen en trof er de twee verdachten aan. De twee werden opgepakt en verhoord, maar zijn daarna vrijgelaten. De politie voerde ook een huiszoeking uit, maar daarbij werd uiteindelijk geen wapen gevonden.