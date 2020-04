Geen verjaardagseditie voor Kunstenfestivaldesarts JCV

15 april 2020

15u06

Bron: Belga 0 Brussel De 25ste editie van het Brusselse Kunstenfestivaldesarts, dat van 8 tot 30 mei zou plaatsvinden, is geannuleerd. De organisatoren willen de deelnemende kunstenaars wel blijven ondersteunen met de verkoop van ‘Ghost Tickets’.

Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal kunstenfestival dat zich richt op hedendaags theater, performance en dans. Elk jaar brengt het artiesten en publiek samen in theaterzalen, de openbare ruimte of op onverwachte plekken. Dat zal dit jaar niet kunnen gebeuren omwille van de uitbraak van het coronavirus. Bovendien kan het haar rol als internationaal festival nu niet spelen.

Ondanks de annulering van het festival wil de organisatie in de mate van het mogelijke haar geboekte artiesten trouw blijven en ondersteunen in deze moeilijke tijden. “Geconfronteerd met een wereldwijde crisis die de artistieke gemeenschap in haar geheel diepgaand heeft getroffen en financieel heeft verzwakt, willen we onze artiesten en medewerkers blijvend steunen, door de coproductie-vergoedingen uit te betalen en een financiële compensatie te bieden voor de voorstellingen die moesten worden afgelast. In deze complexe situatie, vinden we het cruciaal om kunstenaars niet alleen voor het heden, maar ook voor hun toekomst te steunen”, stelt de directie.

Om deze reden heeft Kunstenfestivaldesarts een campagne met “Ghost Tickets” gelanceerd. Het publiek kan uit solidariteit nog tickets kopen en de opbrengst ervan gaat naar de artiesten van het Brusselse kunstenfestival.