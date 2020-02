Geen uitzondering op komst voor parking UZ Brussel in Lage Emissiezone JCV

11 februari 2020

13u46 0 Brussel Er komt voorlopig geen uitzondering voor de parking van het UZ Brussel in Jette binnen de Brusselse Lage Emissiezone (LEZ). Dat laat Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Vlaams Belang had bij de Vlaamse regering aangedrongen om zo’n uitzondering aan te vragen.

De parking van het UZ ligt binnen de bewuste zone, ook al is ze maar enkele honderden meters van de grens met Vlaanderen verwijderd. “Wie als inwoner van de Vlaamse rand het UZ wil bezoeken, moet daarvoor 35 euro neertellen als hij met een auto met Euronorm 3 rijdt, ook al rijdt hij daarbij amper een paar minuten in Brussel”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “Erger nog, als je het niet gemerkt hebt en je verzuimt om de volgende dag een dagpas van 35 euro te betalen, dan krijg je een boete van 350 euro aangesmeerd.”

Laeremans hekelt een “systeem van twee maten en gewichten”. Vlakbij het Erasmusziekenhuis in Anderlecht ligt immers de parking Lennik-Erasmus. Die is vrijgesteld binnen de LEZ. Laeremans vroeg aan de Vlaamse regering om een uitzondering aan te vragen bij het Brussels Gewest voor de parking in Jette, maar kreeg nul op het rekest.

Overstap

De Brusselse regering heeft dan ook voorlopig geen plannen voor een uitzondering voor het UZ in Jette. Die is er trouwens ook niet voor het UCL Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat met een vergelijkbare situatie zit. “Erasmus-Lennik krijgt een uitzondering op de LEZ omdat het een P+R overstapparking is”, klinkt het bij minister Maron. “Zo zijn er vier in het hele Gewest: in Kraainem, CERIA-COOVI en Stalle is dat ook het geval. Maar die uitzonderingen gelden dus alleen voor overstapparkings die vlakbij de gewestgrens liggen. Voor de parking aan Delta is dat niet het geval. Die ligt te diep binnen het Gewest.”