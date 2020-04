Geen uithuiszettingen in Brussel tot eind juni Wouter Hertogs

30 april 2020

14u30 0 Brussel De gerechtelijke en administratieve beslissingen tot huisuitzettingen zijn in Brussel sinds midden maart opgeschort omwille van de coronacrisis. Dat zal ook zo blijven tot eind juni.

“Tijdens de pandemie is het een absolute noodzaak om huisvesting voor iedereen te garanderen. We moeten de meest kwetsbare huurders beschermen. Door een uitzettingsmaatregel zouden zij in grote moeilijkheden kunnen komen”, legt staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) toe. De maatregel zou nog verder verlengd kunnen worden verlengd tot 31 augustus. “Als de gezondheidscrisis op zo’n manier evolueert dat dat nodig is”, aldus Ben Hamou.