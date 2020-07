Geen strafvermindering voor ‘totaal ongeloofwaardige’ dealer Wouter Hertogs

10u37 0 Brussel Een Brusselse drugsdealer heeft bakzeil gehaald voor de correctionele rechtbank. Bij verstek had hij 8 maanden cel gekregen. Op verzet kreeg hij exact dezelfde straf.

Bij een controle in het centrum werd 2 jaar geleden een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne en cannabis aangetroffen in de wagen van de man. Omdat de hoeveelheid te groot was om voor eigen gebruik te dienen werd hij bij verstek veroordeeld tot 8 maanden cel. Toen hij hier kennis van nam tekende hij meteen verzet aan. “Dat is van vrienden die het hier vergeten hebben. Slechts een deel is van mij en dat is dan nog enkel voor eigen gebruik”, klonk het. Totaal ongeloofwaardig vond de rechter en daarom werd het verstekvonnis bevestigd.