Geen skireis voor scholen in Molenbeek en Watermaal-Bosvoorde door coronavirus: “Risico op quarantaine in Italië” JCV

03 maart 2020

15u50 0 Brussel In totaal al zes Brusselse scholen gaan niet op skireis door de uitbraak van het coronavirus in het noorden van Italië. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek en Watermaal-Bosvoorde beslisten om hun scholen alvast thuis te houden. Reizen die niet naar een risicogebied gaan voorlopig wel door.

In Watermaal-Bosvoorde gaat het om vier Franstalige scholen van het gemeentelijk onderwijs. “Dat zijn onze zesdejaars, in totaal 115 leerlingen”, zegt schepen van Onderwijs Hang Nguyen (MR). “Helaas hebben we hun reis moeten afzeggen omdat zijn naar een risicogebied zouden vertrekken. We zijn nu op zoek naar een oplossing, maar dat is niet vanzelfsprekend voor zo’n grote groep. Anders bekijken we hoe we de ouders kunnen vergoeden.”

In Sint-Jans-Molenbeek is eveneens beslist om de vijfdejaars van de school Tamaris niet te laten vertrekken. “Niet zozeer door een risico op besmetting, want dat zou zeer klein zijn”, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS). “Maar er is wel een risico dat de kinderen in een quarantaine terecht komen en dat zou een zeer moeilijke situatie opleveren.”

In Molenbeek wordt de reis uitgesteld naar volgend jaar. “We hebben geluk dat het om vijfdejaars gaat”, zegt Barghouti. “Daardoor kunnen we de reis in het zesde leerjaar laten doorgaan, zonder extra kosten voor de ouders. Voor de andere scholen die wij als gemeente inrichten, zijn er trouwens geen gevolgen.”

Eerder werd ook al de skireis van de leerlingen van de Adolphe Max-school van de Stad Brussel afgelast. Zij zouden zaterdag al vertrokken zijn, maar de Stad wou liever geen enkel risico nemen. Bij Nederlandstalige scholen van de Stad wordt er niet naar Italië vereist, dus zijn er ook geen maatregelen. Hetzelfde geldt andere scholen die niet naar een risicogebied reizen.