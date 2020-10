Geen proces voor politieagent die Mehdi (17) aanreed tijdens achtervolging: “Geen aanwijzingen van strafbare feiten” Stephanie Romans

08 oktober 2020

09u19 60 Brussel Het Brussels parket stelt de politieagent die vorige zomer de 17-jarige Mehdi Bouda doodreed, buiten vervolging. De familie van de jongen had klacht ingediend. Het gerecht concludeert dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Even terug naar 20 augustus 2019. De 17-jarige Mehdi Bouda wordt in de buurt van het Centraal Station aangereden door een politiewagen. Agenten proberen hem te reanimeren, maar het kan niet meer baten. De jongen overleeft de klap niet.



Volgens de eerste verklaringen was de jongen op de vlucht voor een politiecontrole. Bij het oversteken werd hij geraakt door de politieauto. De familie van het slachtoffer dient klacht in. Ze geloven die versie van de feiten niet. Na die klacht wordt een onderzoeksrechter gelast voor onvrijwillige doodslag.

Uit de analyse van de zwarte doos van de wagen blijkt dat de zwaailichten van het politievoertuig in werking waren, maar niet de sirenes Brussels parket

Dat onderzoek is nu afgerond. Het parket laat weten dat er geen rechtszaak komt. “Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een achtervolging te voet plaatsvond in het kader van een drugsverkoop tussen politie en verdachte”, aldus het Brussels parket. Die verdachte is — voor de duidelijkheid — het latere slachtoffer: Mehdi Bouda. “Die laatste weigerde te gehoorzamen aan bevelen van politiediensten”, gaat het parket verder.

“Bij het verlaten van de galerie Ravenstein begeeft het slachtoffer zich richting Kantersteenstraat waar hij via het zebrapad al lopend de rijweg oversteekt. Hij doet dat tussen een bestelwagen en een vrachtwagen van Net Brussel die in dubbele file stond. Hierbij werd hij aangereden door een politiewagen, die was opgeroepen voor een andere missie.”

Lichten op groen, zwaailichten aan

“Uit verklaringen blijkt dat de verkeerslichten voor de wagens op groen stonden en op rood voor de voetgangers. De beelden van de bewakingscamera’s onthullen bovendien dat de lichten al op groen stonden wanneer de politiewagen het vorige kruispunt overstak. Uit de analyse van de zwarte doos van de wagen blijkt dat de zwaailichten van het politievoertuig in werking waren, maar niet de sirenes.”

Een autodeskundige schat de residuele snelheid van de wagen op het moment van impact met het slachtoffer op 95 km/u. Hij stelt dat het slachtoffer pas op 2,5 meter afstand zichtbaar was. Zelfs als de politie aan een snelheid van 50 km/u had gereden, had de bestuurder een aanrijding niet kunnen voorkomen.

“Al deze elementen hebben de onderzoeksrechter doen besluiten om in dit dossier niemand in beschuldiging te stellen, wat wil zeggen dat er geen ernstige aanwijzingen kunnen weerhouden worden die wijzen op het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk”, aldus het parket.

Het parket van Brussel heeft een eindvordering tot buitenvervolgingstelling opgesteld wegens onvoldoende aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken. De bestuurder van de politiewagen wordt dus niet vervolgd.

De betrokken partijen kunnen wel nog bijkomende onderzoeksdaden vragen aan de onderzoeksrechter indien zij oordelen dat het dossier onvolledig is.