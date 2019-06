Geen plastic flessen meer op Couleur Café SZM

28 juni 2019

18u02 3 Brussel Alle medewerkers van Couleur Café en alle artiesten krijgen dit jaar een drinkbus die ze kunnen vullen aan kraantjes met gefilterd water op het festival. “Vorig jaar bestelden we 17.000 plastic flesjes. Dit jaar hopen we er geen enkel te zien”, zegt woordvoerster van het festival Irene Rossi.

Dit jaar heeft het festival besloten om de plastic waterflessen te vervangen door drinkbussen die aan alle medewerkers maar ook aan artiesten worden uitgedeeld. Door de plastic flesjes door drinkbussen te vervangen wil het festival ook de artiesten sensibiliseren. Ook de festivalgangers worden aangemoedigd om een eigen lege drinkbus mee te nemen.

Couleur Green-acties

Hiernaast heeft Couleur Café tal van andere ‘groene’ acties om hun ecologische afdruk te verminderen. Zo wordt 95% van het afval gerecycleerd dankzij de 160 sorteerzones op het festivalterrein. Er is ook een anti-peukenactivist, Leo not Happy, die 19.000 draagbare asbakken zal uitdelen en 200 zelfgemaakte asbakken in de bomen gaat hangen.

Hiernaast is er dit jaar voor het eerst een Couleur Café-parkwachter die extra zorg zal dragen voor de bomen, de wortels en het gazon van het beschermde Osseghempark.

Duurzaam eten

In het bekende Rue du Bien Manger kan je van alle uithoeken van de wereld iets proeven. Elk standje biedt ook minstens één vegetarisch gerecht aan. Dit jaar gaat de focus naar lokale producten, vegetarisch, vegan en biologisch eten.