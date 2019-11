Geen parkeerbonnen meer achter de ruitenwisser in Stad Brussel: iedereen krijgt boete rechtstreeks in bus JCV SHVM

04 november 2019

09u51 0 Brussel De Stad Brussel zal niet langer parkeerbonnen achter de ruitenwissers van foutparkeerders steken. Sinds 1 november krijgt iedereen zijn boetes rechtstreeks in de bus.

Dat laat de Stad weten via haar website. Volgens Els Wauters, de woordvoerster van mobiliteitsschepen Bart Dhondt is dit de ideale werkwijze om discussie over een weggewaaide boete te vermijden. “Wanneer een parkeerticket is weggewaaid, zal de overtreder een tijdje later een herinnering ter betaling in zijn brievenbus ontvangen, waardoor die persoon wordt beschouwd als wanbetaler. Door de papieren parkeerbonnen te vermijden, slaan we die stap over”, klinkt het.

Het gaat om de parkeerbonnen die uitgeschreven worden door de controleurs van de Stad. Wie betrapt werd door de scanwagen of een boete kreeg van de politie, kreeg die al langer in de bus.