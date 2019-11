Geen papieren parkeerboetes meer in Brussel-Stad SHVM

04 november 2019

09u59 0 Brussel De papieren parkeerbonnen zijn vanaf 1 november in de stad Brussel verleden tijd. Van nu af aan zullen de boetes per post geleverd worden aan de overtreders.

Volgens schepen van Mobiliteit Bart Dhondt is deze werkwijze de ideale manier om discussie over een weggewaaide boete te vermijden. “Wanneer een parkeerticket is weggewaaid, zal de overtreder een tijdje later een herinnering ter betaling in zijn brievenbus ontvangen, waardoor die persoon wordt beschouwd als wanbetaler. Door de papieren parkeerbonnen te vermijden, slaan we die stap over”, klinkt het.

Voortaan wordt het proces dus geautomatiseerd. Een scanwagen, die eerder al werd ingezet, controleert de nummerplaat en enkele seconden later worden de gegevens meteen in het systeem gezet. In Schaarbeek rijden er momenteel al twee scanwagens rond. Ook Jette kreeg eind oktober haar eigen scanwagen.

De andere Brusselse gemeenten zijn eveneens bezig met het idee.