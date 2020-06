Geen padeltoppers in Brussel: wereldkampioenschap geannuleerd wegens Roland Garros en coronavirus Robby Dierickx

17 juni 2020

09u15 0 Brussel De absolute toppers van de padelwereld zakken na de zomer dan toch niet naar Brussel af. Het wereldkampioenschap in Tour & Taxis werd geannuleerd. Enerzijds door het coronavirus, anderzijds door Roland Garros. Dat tennistornooi werd door de coronacrisis verplaatst naar eind september, waardoor het padelevenement in het vaarwater van de Grand Slam komt.

Van 29 september tot en met 4 oktober zou het voormalig maritiem station in Tour & Taxis het decor zijn van het eerste officiële World Padel Tour-tornooi in ons land. De absolute wereldtop zou het er tegen mekaar opnemen. De organisatie verwachtte zowat 20.000 toeschouwers. Maar woensdagochtend geraakte bekend dat het hele evenement afgeblazen wordt.

Roland Garros

“Wat een ontgoocheling, net voor onze grote droom in vervulling zou gaan”, zegt Vincent Laureyssens, voorzitter van de World Padel Tour Belgium. “De aanleiding voor deze afgelasting is tweeledig. Enerzijds zorgt het coronavirus ervoor dat we niet weten hoeveel fans we mogen ontvangen en heeft de crisis ook financiële gevolgen voor onze sponsors, anderzijds werd het tennistornooi Roland Garros in Parijs verplaatst naar de periode waarin de WPT zou plaatsvinden. Daardoor zouden we dus in het vaarwater van die Grand Slam zitten.”

Vincent Laureyssens laat wel nog weten dat het organiserend comité en de padelfederaties volgend jaar een nieuwe poging zullen ondernemen om voor het eerst een echt tornooi van het wereldkampioenschap naar Brussel te halen.