Geen Ommegang dit jaar, kostuummakers produceren als vervanging mondmaskers JCV

17 april 2020

13u58 0 Brussel De traditionele stoet van de Ommegang gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De kostuumateliers van de Ommegang zullen zich in de plaats toeleggen op de productie van mondmaskers.

De Ommegang werd net erkend als werelderfgoed door de Unesco, dus de schrapping van de 90ste editie is een zure appel om doorheen te bijten. “We mogen geen enkele risico nemen voor ons publiek en de bijna 1.400 deelnemers die de stoet van de Ommegang vormen”, zegt Paul Le Grand, voorzitter van Ommegang Brussels Events. “We volgen de maatregelen van de regering op en moeten met een zwaar hart het besluit nemen om onze historische voorstelling dit jaar te annuleren, terwijl we de editie van 2021 voorbereiden.”

Mondmaskers

De ateliers die normaal de kostuums voor de stoet maken, zullen zich nu toeleggen op de productie van mondmaskers. Zo willen ze de mensen helpen die in de frontlinie staan van de strijd tegen het coronavirus.

De Ommegang is een jaarlijkse stoet in het centrum van Brussel en beeldt de intrede van Keizer Karel V en zijn zoon Filips II in Brussel in 1549 uit. De tickets die al gekocht werden voor de afgelaste editie van 2020 blijven geldig voor de editie van volgend jaar. Die gaat door op 30 juni en 3 juli 2021.