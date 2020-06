Geen nieuwe coronaveroordeling voor man die opnieuw betrapt werd: “geen bewijzen in dossier” Wouter Hertogs

14u49 0 Brussel De man die de bedenkelijke eer had als eerste in België door de correctionele rechtbank veroordeeld te worden omdat hij herhaaldelijk de coronamaatregelen niet had nageleefd, is vrijgesproken voor een nieuwe inbreuk. Hij werd vier dagen na zijn veroordeling tot een werkstraf opnieuw betrapt en werd daarom opnieuw gedagvaard. De rechtbank ziet te weinig bewijzen om hem te veroordelen.

De politie had A.S tussen 25 en 29 maart al viermaal gewaarschuwd omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde maar op 29 maart betrapte de politie hem in Sint-Jans-Molenbeek opnieuw in het gezelschap van iemand die niet tot zijn gezin behoorde, terwijl hij niet de nodige afstand hield. Toen de agenten hem opnieuw op het matje riepen, probeerde A.S. omstaanders op te jutten. Dat lukte niet, waarna de man op de loop ging. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in hem te arresteren.

“Geviseerd”

Op 24 april veroordeelde de correctionele rechtbank hem tot een werkstraf van 125 uur maar enkele dagen later, in de nacht van 28 op 29 april, betrapte de politie hem al op het Voltaireplein in Sint-Jans-Molenbeek, in het gezelschap van vier vrienden. “Ik was na het verbreken van de vasten gaan wandelen en ben op het pleintje aan de praat geraakt met enkele vrienden”, klonk zijn uitleg. Voor de rechter gaf hij aan zich geviseerd te voelen. “Ik ben er zeker van dat de politie mij eruit gepikt heeft omdat ik op televisie was geweest”, zei de man, die anderzijds was toegaf dat hij de coronamaatregelen niet had nageleefd. “Ik probeer dat te doen maar het is moeilijk.” Het parket had daarom een celstraf van 3 maanden gevorderd.

De rechtbank achtte de feiten echter niet bewezen en sprak de beklaagde vandaag vrij. “In het proces-verbaal staat amper informatie en werden de eerdere pv’s toegevoegd, maar voor die feiten heeft beklaagde zich hier al voor moeten verantwoorden.” Nog volgens de rechtbank zitten er geen bewijsstukken in het dossier, zoals foto’s, vaststellingen of de identiteiten van de andere betrokkenen, die tot een veroordeling kunnen leiden. “Wandelen, iemand tegenkomen en een praatje slaan, is geen inbreuk op het ministerieel besluit dat toen gold”, aldus de rechter.