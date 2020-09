Geen mondmaskerplicht meer in hoofdstad vanaf donderdag, behalve in heel wat drukke straten JMBB

29 september 2020

10u33 1 Brussel De gewestelijke algemene mondmaskerplicht ging vorige week na de Nationale Veiligheidsraad op de schop en blijft in de koelkast. Lokale besturen beslissen zelf in welke straten de mondkapjes verplicht blijven.

Dat betekent negentien verschillende mondmaskermapjes. De Stad Brussel deelt dinsdag alvast waar de maskers verplicht blijven.

De hoofdstad telde de afgelopen veertien dagen 356 nieuwe besmettingen met het coronavirus per 100.000 inwoners. Hieronder vind je in welke straten mondmaskerdracht de regel blijft. In nagenoeg de hele voetgangerszone blijft het kleinood verplicht, net als in de Nieuwstraat, de belangrijkste straten van de Marollen en delen van straten in de Louizabuurt die tot het grondgebied van de stad behoren.