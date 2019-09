Geen lekkende daken meer voor museums Jubelpark: “Waterdicht en eindelijk isolerend” JCV

24 september 2019

14u40 0 Brussel Op de daken van de museums in het Jubelpark wordt momenteel druk gewerkt aan de vernieuwing van de bedekking. De museums kwamen de laatste jaren nogal eens in het nieuws met waterlekken, maar dat moet binnen enkele jaren verleden tijd zijn. Tegelijk worden de daken voor het eerst grondig geïsoleerd.

Prijskaartje van de werken is 21 miljoen euro, betaald door de Regie der Gebouwen en Beliris, het federaal fonds voor Brussel. De vernieuwing is hoognodig, niet alle voor de extra isolatie, maar ook omdat de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) al meerdere keer in het nieuws kwam omdat het dak lekte.

De werken aan de daken startten al in 2018. Tegen het begin van volgend jaar moet de eerste fase, waarbij de daken van de KMKG aangepakt worden, klaar zijn. Later volgen nog het dak van Autoworld, van het Legermuseum en de triomfboog zelf. Het einde van de werken is voorzien voor 2022.

Zes voetbalvelden

De herstelling van de daken is geen simpele opdracht. Het gaat om een oppervlakte van 31.000 vierkante meter, of zes voetbalvelden, met heel veel verschillende hoeken en kanten. “Overal vervangen we de bedekking en behandelen we de houtstructuur van het dak”, vertelt Stephan Haeke van bouwbedrijf Six. “We voorzien voor het eerst ook isolatie. Dat zal een enorme verbetering opleveren, want je gaat ineens van geen isolatie naar een zeer goede structuur.”

Ook de grote glazen daken van de museums worden vervangen. “Daarvoor doen we nu de eerste testen”, zegt Haeke. “Bij Autoworld gaat het om enorme oppervlakken. Daar wordt het enkel glas allemaal vervangen door isolerend glas. Het blijft wel een complexe taak, ook al hebben we hier veel ervaring mee. Het gaat om een beschermd monument en dan mag je niet zomaar wat doen.”

Tijdens de werken blijven de musea gewoon open voor het grote publiek en wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt.