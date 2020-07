Geen grote massabijeenkomsten in hoofdstad, maar wel gezellige sfeer op Vlaamse feestdag Robby Dierickx Johan Marc Baeten

12 juli 2020

09u42 0 Brussel Met gegidste wandelingen, een kinderstraat op het Muntplein en een optreden voor 200 zorgverleners van Tourist LeMC in de AB heeft Brussel zaterdag de Vlaamse feestdag gevierd. Grote massabijeenkomsten waren door de coronacrisis verboden, maar dat lieten de feestvierders niet aan hun hart komen.

De festiviteiten rond de Vlaamse feestdag werden zaterdag om 10 uur op gang getrapt op het Muntplein, waar stadsgidsen de bezoekers de boeiendste hoekjes van de hoofdstad lieten zien. Er kon zowel gewandeld als gefietst worden. Datzelfde Muntplein werd in de namiddag omgetoverd tot een lees- en feeststraat voor kinderen. Er waren onder meer stadsacrobaten, inkleurtekeningen voor reuzen, een levensgrote Meccano en poëzie op afstand. ’s Avonds mochten tweehonderd zorgverleners een intiem concert van Tourist LeMC bijwonen in de Ancienne Belgique.

Vlaams minister bevoegd voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) liet weten blij te zijn dat de Vlaamse feestdag ook in de hoofdstad gevierd kon worden, al was het wel ietwat anders dan normaal door het coronavirus. “We blijven met de Vlaamse gemeenschap fors investeren in de hoofdstad en dat werpt zijn vruchten af”, klonk het. “Eén op vijf jongeren in Brussel gaat naar een Nederlandstalige school. Dat cijfer lag nog nooit zo hoog. Zo merk je bijvoorbeeld dat meer en meer jongeren in de volkswijken in Sint-Jans-Molenbeek Nederlands leren omdat ze ontdekken dat tweetaligheid hen meer kansen op de arbeidsmarkt biedt.”