Geen gewonden bij schietpartij in Sint-Joost JCV

01 juni 2019

10u42 0 Brussel In de Godfried Van Bouillonstraat in Sint-Joost-ten-Node heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Er vielen geen gewonden.

De schietpartij vond donderdag om 23 uur plaats. Volgens getuigen zouden twee jongemannen op een motor het vuur geopend hebben op mensen die verstopt zaten achter een voertuig. Dat schrijft La Capitale. De getuigen daar zeggen ook dat het eerde de bedoeling van de schutters was om angst aan te jagen, niet om mensen te verwonden.

De politie van de zone Brussel-Noord bevestigt dat er geschoten is, maar geeft geen verdere uitleg over de omstandigheden. Het labo van de Federale Politie kwam ter plaatse en het parket is een onderzoek voor poging tot moord begonnen.