Geen gewonden bij keukenbrand WHW

04 augustus 2019

16u08 0 Brussel Zondagochtend is er een brand uitgebroken in de keuken van een appartement in Herendal. Er vielen geen gewonden maar het pand werd onbewoonbaar verklaard.

Omstreeks 11 uur belden omwonenden de brandweer nadat er rookontwikkeling uit een gebouw opsteeg. In de keuken van een appartement op de zesde verdieping van een zeven verdiepingen tellende woonblok was brand uitgebroken. Er was niemand aanwezig in het pand, en de rookontwikkeling beperkte zich vooral tot het appartement zelf. De bewoners van de andere appartementen moesten niet geëvacueerd worden, en de brand was snel onder controle. Niettemin werd het pand wel onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer is de oorzaak van de brand nog onbekend.