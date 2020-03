Geen gewonden bij brand in Thai Wok Wouter Hertogs

01 maart 2020

18u04 0 Brussel Zondagnamiddag is brand uitgebroken in restaurant Thai Wok, gelegen in de Gulden Vlieslaan vlakbij het metrostation Louisa. De brand is ondertussen onder controle.

Omstreeks 14u40 kreeg de brandweer een oproep van een brand in de Gulden Vlieslaan. “de brand ontstond in de elektrische installaties in de zolder van het restaurant”, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Het personeel ende klanten werden geëvacueerd bij aankomst van de brandweer. Via een gat in het dak kon de brand geblust worden. Er is geen kwaad opzet gemoeid met de brand. Er vielen geen gewonden al werd het restaurant aanzienlijk beschadigd.