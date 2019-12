Geen gewonden bij brand in gebouw met studentenkoten in Brussel JCV

28 december 2019

23u18

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Op de Maurice Lemonnierlaan in het centrum van Brussel is zaterdag rond 21.30 uur een brand uitgebroken in een gebouw met studentenkoten. Er vielen geen gewonden, maar door water- en rookschade is een deel van het gebouw onbewoonbaar.

De brandweer had de vlammen snel onder controle en er raakte niemand gewond, meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. De brand brak uit op een kamer op de vijfde verdieping van een gebouw met studentenkoten. Rond 22.20 was het vuur al geblust.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Door rookschade is de vijfde verdieping van het gebouw onbewoonbaar. Ook een kot op de vierde verdieping is door waterschade niet meer bewoonbaar.