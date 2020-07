Geen gewonden bij balkonbrand op 17de verdieping flatgebouw Robby Dierickx

11 juli 2020

In de Vooruitgangstraat in Sint-Joost-ten-Node heeft de Brusselse brandweer zaterdagmiddag een brand op het balkon van een flat op de zeventiende verdieping van een appartementsgebouw moeten blussen. Dankzij de snelle tussenkomst van de brandweer, die met heel wat manschappen naar de Vooruitgangstraat afgezakt was, kon het vuur snel geblust worden. Er vielen geen gewonden. Door de bluswerken was er lichte schade aan de flats op de vijftiende en de zestiende verdieping.