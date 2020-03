Geen extra maatregelen voor coronavirus in Brussel: “Belangrijk dat we beslissingen samen nemen” JCV

02 maart 2020

12u43 0 Brussel Het Brussels Gewest neemt geen extra maatregelen bovenop die van de federale overheid tegen het coronavirus. Geïsoleerde maatregelen zoals dit weekend in SInt-Lambrechts-Woluwe worden wel afgeraden. “Het is belangrijk dat de overheid zo veel mogelijk op dezelfde lijn zit.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels minister Alain Maron (Ecolo) zaten maandagvoormiddag samen met de 19 burgemeesters en zes korpchefs van de politiezones in Brussel. Daar werd beslist om de lijn van de federale overheid te volgen. “We volgens de situatie op de voet en er is overleg op alle niveau's”, aldus Vervoort. “De situatie is zoals verwacht met de terugkeer van mensen uit vakantie en het einde van de schoolvakantie. Maar we gaan voorlopig geen specifieke extra maatregelen nemen in Brussel. Wat we in België doen, ligt in de lijn van andere landen in Europa. Er is geen sprake om grote evenementen of voetbalwijdstrijden bijvoorbeeld te verbieden of af te gelasten.”

“Beslissingen samen nemen”

De maatregelen die al genomen waren in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar wie uit een risicozone komt de toegang ontzegd wordt tot scholen, crèches, sportcentra, gemeentelijke gebouwen, blijven van kracht in de gemeente. Het kwam wel ter sprake tijdens het overleg. “Maar het is wel de vraag of dat afgedwongen kan worden", aldus Vervoort, die verder op de vlakte bleef over de maatregel van burgemeester Olivier Maingain (Défi). Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en federaal minister van Volksgezondhei Maggie De Block hadden die nog buiten proportie genoemd. “Het blijft wel belangrijk dat de overheid zo veel mogelijk op dezelfde lijn zit”, aldus minister Maron. Ook Vervoort voegde daaraan toe “dat zulke beslissingen best zo veel mogelijk samen worden genomen”. Of het Gewest de maatregel van Maingain kan verbieden, moet nog juridisch onderzocht worden.

In de ziekenhuizen wordt volgens minister Maron in Brussel wel een aparte opvolging opgezet voor wie zich aanbiedt met symptomen van een longinfectie. Daarnaast zal het Brussels Gewest via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ook de besmette personen opvolgen en onderzoeken met wie zij in contact zijn geweest. Tot nu toe is er in Brussel een geval van het coronavirus bekend. Die persoon kwam uit een risicogebied in Italië en moet thuis in quarantaine blijven.

De Brusselse regering wil nu vooral de zaken blijven opvolgen. “Het gaat hier om de stand van zaken van vandaag", aldus Vervoort. “Dat kan elke dag veranderen. We moeten waakzaam blijven.”