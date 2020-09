Geen extra maatregelen tegen corona in Brussel: “Situatie is niet alarmerend” Stephanie Romans/JMBB

21 september 2020

19u25 0 Brussel De Brusselse provinciale crisiscel besliste maandag op geen strengere coronamaatregelen in te voeren, ondanks de stijgende besmettingscijfers. De huidige toename van het aantal besmettingen was “te verwachten” en is dus “niet alarmerend”, zo klinkt het in een mededeling.

Als het aan de Brusselse overheden ligt, verandert er de komende dagen niets aan het coronabeleid in Brussel. De geldende maatregelen - waaronder de mondmaskerplicht - blijven van kracht. Strengere regels, komen er niet. “Het aantal besmettingen met het coronavirus in het Brussels gewest ligt vandaag op 234 gevallen per 100.000 inwoners. De voorbije dagen heeft zich een significante stijging voorgedaan, die echter wel te verwachten was, doordat veel vakantiegangers zijn teruggekeerd uit oranje en rode gebieden en het nieuwe schooljaar is gestart”, klinkt het bij het kabinet-Vervoort.

De provinciale crisiscel, vergezeld door de negentien Brusselse burgemeesters en de kabinetten die bevoegd zijn voor (hoger) onderwijs hebben maandag vergaderd over de situatie. De aanwezige partijen benadrukken achteraf vooral dat er extra moet worden toegezien op de naleving van maatregelen. Dat willen ze doen door in te zetten op duidelijke communicatie, met name bij de jongeren, gezinnen en bedrijven waar de besmettingscijfers fors stijgen.“De toestand is vooralsnog niet alarmerend en blijft vergelijkbaar met wat we elders in het land zien”, aldus het kabinet van de Brusselse premier.

Scholen in code geel

Naast de negentien Brusselse burgemeesters waren ook de kabinetten die bevoegd zijn voor onderwijs en hoger onderwijs aanwezig op de provinciale crisiscel. “Voorlopig blijft voor de scholen inclusief de hogere onderwijsinstellingen kleurcode geel van toepassing. Na de Nationale Veiligheidsraad wordt deze donderdag echter een vergadering gehouden met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs en de burgemeesters én vindt er overleg plaats met de inrichtende machten van het onderwijs en de betrokken kabinetten”, meldt het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

De beslissing stuit op onbegrip bij oppositielied Bianca Debaets (CD&V): “Deze beslissing is onbegrijpelijk. De alarmbellen zijn al geruime tijd aan het afgaan, en toch blijft de Brusselse Regering het vertikken om in te grijpen. Ik vrees dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest totaal niet voorbereid zal zijn op een zware nieuwe golf deze winter.”