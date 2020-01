Geen excursies meer naar de zoo voor Elsense scholen: “Uitstap moet pedagogische meerwaarde hebben” JCV

02 januari 2020

12u34 2 Brussel Geen Zoo van Antwerpen of Pairi Daiza meer voor de gemeentescholen uit Elsene. Het gemeentebestuur heeft die uitstapjes op stop gezet voor de scholen die onder haar bevoegdheid vallen. “Als we op uitstap gaan, moet dat een pedagogische meerwaarde hebben.”

De maatregel is niet nieuw en dateert van begin dit schooljaar, maar raakte nu bekend, zo weet La Capitale. “Het klopt dat we geen uitstappen meer organiseren naar plaatsen waar wilde dieren gevangen gehouden worden”, zegt Schepen van Onderwijs Romain De Reusme (PS). “Dat geldt voor alle scholen die onder onze bevoegdheid vallen.” Een lijst van specifieke parken is er niet. “Maar het gaat om ,plaatsen waarin dieren vast gehouden worden die niet in België voorkomen.”

Het verbod werd goedgekeurd door het voltallige schepencollege. “We willen ons richten op activiteiten die meer pedagogische waarde hebben”, zegt De Reusme. “Ik kan er zo 1.001 opsommen die daarvoor beter geschikt zijn dan naar de zoo te gaan. Wat niet wil zeggen dat dit geen leuke familie-uitstap kan zijn, maar in schoolverband moet het iets waardevoller zijn. We zijn ook niet tegen het bestaan van dierentuinen.”

Een andere reden, is de kost van de uitstappen. “Veel van onze leerlingen hebben het thuis financieel niet makkelijk”, zegt De Reusme. “We zetten daarom hard in op gratis onderwijs en we voorzien veel schoolmateriaal zelf voor onze leerlingen. Veel ruimte voor uitstappen is er daarom niet op een schooljaar en dan willen we iets met meer meerwaarde. Wij hebben een pedagogische missie en daar moeten we ons aan houden.”