Geen enkele boete voor alcoholverbod in voetgangerszone al betaald: “Nog steeds evenveel dronkenlappen” Stephanie Romans

09 juli 2020

15u28 0 Brussel De voorbije vijf maanden schreef de politie 700 processen-verbaal uit voor de overtreding van het alcoholverbod in de voetgangerszone. Toch is geen enkele boete al betaald. Door de coronacrisis liep de verzending van de boetes vertraging op.

Sinds februari geldt er in de hoofdstad tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends een alcoholverbod in de Brusselse voetgangerszone. Het verbod is bedoeld om de buurt veiliger te maken. Overtreders riskeren een boete van 350 euro. De politie schreef in totaal 706 processen-verbaal, die leidden tot 328 boetes. Maar uit informatie die gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg, blijkt dat geen van de uitgeschreven boetes al betaald is.

Evenveel dronkenlappen

“Er lopen nog steeds evenveel dronkenlappen rond in de voetgangerszone, die voor een zeer bedreigend sfeertje zorgen”, aldus Debaets. “Bovendien breidt het zich verder uit richting de Varkensmarkt. Ik sprak zelfs al ouders die bang zijn om hun kinderen nog buiten te laten spelen.”

Daarvan is tot nu toe geen enkele “Zo wordt het natuurlijk moeilijk om een consistent beleid te kunnen voeren en deze problematiek duidelijk en stevig te kunnen aanpakken.”

Het stadsbestuur erkent dat er vertraging is ontstaan bij het innen van de boetes. “De maatregel is in februari ingevoerd. Vlak daarna kwam de coronacrisis. Toen moest iedereen thuiswerken en zijn de boetes een tijd lang niet uitgestuurd”, zegt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerder van burgemeester Philippe Close (PS). “Die verloren tijd halen onze medewerkers nu in. Een deel van de boetes is zelfs al verstuurd. Overtreders hebben een viertal weken om te betalen. Dus de inning zal nog even op zich laten wachten.”