Geen echte ’20 km door Brussel’, maar 5 VUB-professoren en 3 medewerkers UZ zamelen met alternatieve versie wel 11.811 euro in Robby Dierickx

31 mei 2020

14u12 0 Brussel Door de uitbraak van het coronavirus werd de 41ste editie van de ’20 km door Brussel’ uitgesteld, maar vijf ambassadeurs van de campagne VUB Loopt en drie medewerkers van het UZ Brussel hebben zondag wel een alternatieve 20 km door Brussel gelopen. Daarmee zamelden ze 11.811 euro in voor het onderzoek naar immunotherapie in de strijd tegen kanker.

Zondag hadden normaal gezien enkele tienduizenden lopers deelgenomen aan de ’20 km door Brussel’ maar door het coronavirus werd de 41ste editie uitgesteld. Een domper voor vijfhonderd mensen van de VUB die in het kader van het project VUB Loopt 50.000 euro wilden inzamelen voor het onderzoek naar immunotherapie in de strijd tegen kanker. Vijf van hen – zogenaamde ambassadeurs van VUB Loopt – trokken zondag alsnog hun loopschoenen aan en liepen samen met drie medewerkers van het UZ Jette een alternatieve versie van de ’20 km door Brussel’. Oud-rector Paul De Knop, die ondertussen al vier jaar tegen kanker strijdt, fietste mee.

VUB Loopt... verder

“Met onze alternatieve loopwedstrijd, die vertrok aan de VUB in Etterbeek en eindigde aan de campus in Jette, en enkele andere evenementen in het kader van ‘VUB Loopt’ hebben we 11.811 euro ingezameld voor de immunotherapie van prof. Dr. Bart Neyns van het UZ”, legt Dirk Van de Wiele, hoofd van de afdeling Beweging en Sport van de VUB, uit. “Deze actie was ook meteen het sein om ons project te verlengen tot ‘VUB Loopt… verder’. Concreet blijven we geld inzamelen tot de volgende editie van de ’20 km door Brussel’. Met het project willen we trouwens niet alleen geld inzamelen, maar willen we de grote loopgemeenschap die onze universiteit kent, verenigen en uitbreiden.”

De cheque werd zondag na de alternatieve ’20 km door Brussel’ overhandigd aan het UZ Jette.