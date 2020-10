Geen corona-effect: VUB-studenten leggen betere examens af dan afgelopen jaar JMBB

13 oktober 2020

13u00 0 Brussel Corona heeft geen negatieve impact gehad op de slaagcijfers van VUB-studenten. Zowel de deelname aan examens als het aantal geslaagde examens kende een lichte stijging.

Dit jaar is 79,1 procent van de examens geslaagd, tegenover 77,8 procent vorig jaar. Een klein, maar opvallend verschil in een jaar waarin het academieleven er volledig anders uitzag.

De eerste generatiestudenten doen het verrassend goed, terwijl ze nieuw waren op de universiteit in volle coronacrisis. 67,9 procent van de studenten in 2019-2020 was geslaagd, terwijl dat cijfer een jaar eerder op 66,2 procent lag. Bij de bachelorstudenten lag dat cijfer op 75,3 procent tegenover 73,7 procent vorig jaar. Ook de masterstudenten deden het beter met 86,1 procent tegenover 85 procent.

Ook het deelnamecijfer voor examens gaat lichtjes omhoog, van 92,7 naar 93,8 procent.