Geen cantus meer op café? Dan gaan ze op de VUB maar online: “Iets om elke donderdag naar uit te kijken” JCV

02 april 2020

16u53 1 Brussel De campus en de cafés van de VUB mogen er dan wel verlaten bij liggen, dat heeft een aantal studenten niet verhinderd om een cantus op poten te zetten. Ze zochten daarvoor hun toevlucht tot een nieuw digitaal platform. Na een eerste editie vorige week, wordt de cantus nu elke donderdagavond herhaald.

Het idee komt uit de koker van enkele mensen die al actief waren in het studentenleven, maar wel verspreid zaten over verschillende verenigingen. Op het platform Discord zetten zij een server op met de naam ‘Digitiaal Kringleven’. Vorige donderdag organiseerden ze al een eerste keer een cantus en daagden er online meteen ruim 90 deelnemers op.

De cantus is een positief initiatief dat op heel wat weerklank kan rekenen. “Mijn gsm heeft nog niet stilgestaan vandaag”, zegt Gide Van Cappel, een van de initiatiefnemers. “Wel fijn voor iets wat als een grappig idee is begonnen. De eerste mensen die reageerden, verklaarden ons gek, maar daarna is er toch volk op de kar gesprongen. Nu krijgen we bijna alleen maar positieve reacties. De groep draaiende houden, slorpt al behoorlijk wat tijd op.”

Kakofonie

De eerste cantus vorige week kende echter een aarzelende start. “We begonnen met het ‘Lied van geen Taal’, het lied van de VUB, maar dat was een beetje een kakofonie”, zegt Van Cappel. “Daarom hebben we snel een aantal regels opgezet en zo hebben we er toch een succes van kunnen maken. Je moet natuurlijk voorkomen dat iedereen door elkaar zingt en babbelt. Nu organiseren we het zo dat een persoon zingt en dat de rest thuis zonder microfoon meezingt.”

Het succes van de cantus en het platform is een hart onder de riem voor de studenten van de VUB, die nu verspreid zitten over heel het land. “Het is wel fijn om bij je familie te zijn, maar je mist je vrienden van de universiteit toch”, zegt Van Cappel. “Veel mensen hebben hier dan ook echt iets aan. Ik zie bijvoorbeeld dat er op dit moment meer dan 170 mensen tegelijk op de server zitten. Alle verenigingen van de VUB zitten nu ook aan boord. Zij nemen nu om de beurt de organisatie van de cantus op zich. Dat geeft iedereen iets om op donderdag naar uit te kijken.”

De Discord-server heeft ondertussen ook een breder doel gekregen dan louter de cantus. “Verenigingen gebruiken hem om te overleggen over organisaties en evenementen die afgelast moeten worden”, zegt Van Cappel. “Maar we hebben er ook de verschillende ruimtes van ons vast café, Luigi’s, nagebouwd. Daar kunnen mensen afspreken en bijvoorbeeld een spelletje spelen. Dat helpt om de quarantaine minder saai of eenzaam te maken.”