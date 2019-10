Geen bredere autotoegang voor Thurn & Taxis JCV

01 oktober 2019

11u42 0 Brussel De Stad Brussel geeft een negatief advies voor een bredere toegang tot de site van Thurn & Taxis. Die zou de toegang tot de site voor wagens vergroot hebben, maar dat ziet de Stad niet zitten.

In de plannen van de ontwikkelaar zou bijna 30 meter van de muur langs de Havenlaan sneuvelen. Zo zou de ingang aan het Redersplein naar Thurn & Taxis verbreed worden om plaats te maken voor twee maal twee rijstroken.

Dat plan zal echter niet doorgaan. De overlegcommissie van de Stad Brussel leverde vorige week een negatief advies af voor het project, dat nu herbekeken moet worden. “Een verbreding voor het autoverkeer is voor ons niet logisch”, laat het kabinet van schepen van Stedenbouw Ans Persoons (SP.A) weten. “De toegang in kwestie loopt verder door naar het achterliggende park. Daarom willen we die alleen verbreden en vergemakkelijken voor actieve weggebruikers.”

Het project moet nu terug naar de tekentafel. “Het is nu aan de ontwikkelaar om met een nieuwe denkpiste te komen”, zegt het kabinet-Persoons. “Er zijn alvast alternatieven mogelijk.”