Geen Boterhammen in het Park en Feeërieën dit jaar JCV

22 april 2020

10u17 0 Brussel Nog een vaste waarde van de Brusselse zomer wordt met een jaar uitgesteld. De Ancienne Belgique zal dit jaar geen Boterhammen in het Park en Feeërieën organiseren.

De AB heeft dit jaar beslist om de pauzeknop in te drukken. Daarbij wordt verwezen naar de beslissing van de veiligheidsraad om deze zomer geen massa-evenementen toe te laten. “AB wil mee het voortouw nemen met betrekking tot de indijking van het COVID 19-virus en staat vol achter deze beslissing. De gezondheid en veiligheid van haar concertgangers, medewerkers en artiesten is en blijft immers de grootste prioriteit. Daarom heeft het AB-team beslist om Boterhammen in het Park en Feeërieën een jaar op pauze te zetten. Dat doet pijn, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat deze initiatieven er volgend jaar opnieuw én nog sterker zullen staan.”

Het Warandepark is al meer dan 30 jaar het toneel van de twee evenementen. Vooral de middagconcerten van Boterhammen in het Park trekken elk jaar veel volk.