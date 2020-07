Geen afsluitingen van water meer tot maart volgend jaar JCV

08 juli 2020

14u55 0 Brussel De Brusselse watermaatschappij Vivaqua voert geen waterafsluitingen uit tot 31 maart 2021. Eenzelfde maatregel werd al in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Die liep tot eind juni, maar wordt nu dus gevoelig verlengd.

Vivaqua heeft beslist om in september en oktober van dit jaar geen waterafsluitingen uit te voeren. Door de zomer- en winterperiode, waarin er een verbod op afsluitingen geldt, betekent dit in de praktijk dat geen enkel huishouden zal worden afgesloten van de wateraanvoer tot 31 maart 2021. Dat moet iedereen in staat te stellen de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus, zeker voor de handhygiëne, na te leven.

Vorige maand besliste de Brusselse regering al om de ‘winterperiode 2019-2020' voor energieleveringen te verlengen tot 31 maart 2021. Daardoor kan de gas of elektriciteit van mensen die getroffen zijn door de coronacrisis tot na de volgende winter niet afgesloten worden.