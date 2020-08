Gedichtenapotheken van Dichters van wacht komen ten einde: “De nood aan verbondenheid zal altijd terugkeren” JMBB

30 augustus 2020

18u30 13 Brussel Volledig tot rust komen in de stad en tegelijkertijd op een gedicht getrakteerd worden. De afgelopen twee weken was dat op meerdere plekken in Brussel mogelijk onder de noemer ‘Dichters van wacht’. Bezieler Hein Huyghe blikt terug op een mooie editie. “We breien er een vervolgstuk aan, in de vorm van een dichtbundel.”

Het concept is in principe eenvoudig: ga eens naar een dichter van wacht en laat je onderdompelen in een tot dan toe onbekend gedicht. Psycholoog Hein Huyghe van de vzw ‘verb(l)ind' ziet verschillende parallellen tussen poëzie en de huidige coronatijdsgeest. “Verb(l)ind is ontstaan naar aanleiding van statistieken rond eenzaamheid. Bijna de helft van de Belgen voelt zich wel eens eenzaam en onze vzw wil daar op een positieve manier op inspelen.” Zo organiseerde verb(l)ind al blind diners en kerstfeesten. “Door corona hebben we ‘Dichters van wacht’ vervroegd, want het past perfect in de tijdsgeest.”

De nood aan verbondenheid is het belangrijkste motief voor de gedichtenapotheken die de vzw van Hein de afgelopen weken op poten zette. “De nood aan verbondenheid is een van de psychologische noden die altijd zal terugkeren. Het concept van de gedichtenapotheken speelt daarop in: je krijgt een gelegenheid tot een persoonlijke één-op-éénontmoeting. Er ontstaat een bepaald gemak, hoewel je de persoon in kwestie niet kent. Mensen kunnen iets kwijt en alles kan en mag. Dichters putten vervolgens uit hun werk om een gepast gedicht te brengen dat bij het gespek aansluit.” De verschillende gedichtenapotheken streken niet alleen in bibliotheken, maar ook in parken neer. “Het was heel fijn om toevallige passanten uit te nodigen in de setting van de gedichtenapotheek. Het ging wel vaker om mensen die niet per se iets hebben met poëzie en op die manier poëzie herontdekken.”

Poëziehotline

De meertalige editie van ‘Dichters van wacht’ werd afgetrapt met een telefonisch spreekuur, waarbij mensen dichters konden opbellen voor een gedicht. Alleen wisten ze niet wie er aan de andere kant van de lijn wachtte. “We hebben er uiteenlopende reacties op gekregen”, geeft Hein aan. “We kijken erg positief terug op deze editie, en kunnen er zelfs een vervolgstuk aan breien in de vorm van een dichtbundel”. De dichtbundel We zouden naar zee gaan verschijnt binnenkort en bevat gedichten uit de vorige editie van ‘Dichters van wacht'.