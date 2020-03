Gedetineerden veroorzaken brandje in gevangenis Sint-Gillis SHVM

30 maart 2020

Buurtbewoners aan de gevangenis van Sint-Gillis werden zondag opgeschrikt door luide kreten van enkele gedetineerden. Een ooggetuige filmde het hele tafereel. Op de video is te zien hoe de gedetineerden een kleine brand veroorzaakten nadat ze verschillende kleine voorwerpen in brand staken en uit het raam gooiden. Wat de gedetineerden aanzette tot de brandstichting, is momenteel nog niet duidelijk. De brandweer hoefde in ieder geval niet ter plaatse te komen.