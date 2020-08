Gedetineerden in ‘medische isolatie’ na 2 positieve coronagevallen in gevangenis van Sint-Gillis Wouter Hertogs

04 augustus 2020

17u50 0 Brussel Een afdeling van de gevangenis van Sint-Gillis is al enkele dagen in medische isolatie geplaatst. Deze maatregel werd getroffen nadat twee gevangenen besmet bleken met het coronavirus. “Het is nu wachten op de uitslag van de tests”, aldus Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen.

Beide gedetineerden werden na hun aankomst in de gevangenis -volgens de coronamaatregelen die daar gelden- 24 uur in quarantaine geplaatst en getest. Na enkele dagen bleken beiden positief te testen op corona. Hierop werd een hele afdeling in quarantaine geplaatst. “Alle medegedetineerden die mogelijk in contact met hen kwamen zijn inderdaad in medische isolatie geplaatst”, aldus woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver.

De isolatie heeft gevolgen die voelbaar zijn tot in het Brusselse justitiepaleis. Verschillende zaken met gedetineerden die in isolatie geplaatst werden moesten al uitgesteld worden. “Het is wachten op de uitslag van de test. Op dit moment zijn er alvast geen extra gevallen buiten die twee”, aldus Van De Vijver, die in één adem wijst op de maatregelen die al enige tijd getroffen worden in de gevangenissen. “Al sinds het begin van de crisis volgen wij strenge richtlijnen. Die hanteren we tot vandaag.”