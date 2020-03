Gedetineerde in gevangenis Vorst besmet met coronavirus JCV

27 maart 2020

12u32

Bron: Belga 0 Brussel In de gevangenis van Vorst heeft een gedetineerde positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, vrijdag.

De gedetineerde zat sinds 19 maart in medische isolatie, in afwachting van de resultaten van een coronatest. Vrijdag bleek het resultaat positief, zegt Van De Vijver. Bij alle personeelsleden en gedetineerden wordt nu nagegaan of ze een verhoogde temperatuur hebben.

Volgens Van De Vijver zijn alle overblijvende activiteiten in Vorst, zoals de werkateliers, in de tussentijd opgeschort. Vanwege de coronacrisis waren er al maatregelen van kracht, zoals het opschorten van bezoeken. Na de middag zou duidelijk moeten worden of er nog andere mogelijke besmettingen zijn.

De nieuwe coronabesmetting in Vorst brengt het totale aantal besmettingen in de Belgische gevangenissen op vier. Eerder bleken er al twee gedetineerden besmet in Turnhout en één in Bergen. Donderdag zaten er nog 63 gedetineerden in medische isolatie in afwachting van de resultaten van hun coronatest.